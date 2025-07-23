Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, genç yaşta aramızdan ayrılan ve kulüp camiasında derin izler bırakan Ozan Gürkanlar’a büyük bir vefa örneği gösterdi. Kulüp yönetimi, spor salonuna "Ozan Gürkanlar Spor Salonu" adını vererek, onun ismini ölümsüzleştirdi.

Kaymaklı aşkıyla, duruşuyla ve kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Gürkanlar’ın adı artık sporun ve gençliğin kalbinde yaşamaya devam edecek. Kararın ardından Ozan Gürkanlar’ın yakınları ve sevenleri büyük duygular yaşarken, kulüp camiası da sosyal medyada anlamlı paylaşımlarda bulundu.

Merhum Ozan Gürkanlar’ın eşi de yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Her an yanımızda, kalbimizde, bizimle olmaya devam edeceksin. GÜRKANLAR adın her yerde, özellikle de en mutlu olduğun yerde yaşatılmaya devam ediyor. Eminim ki bir yerlerden bizi görüyorsun... Rahat uyu sevgilim. EFSANELER ÖLMEZ.”