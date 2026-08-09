Lefke Şenlikleri 2026 kapsamında düzenlenen Geleneksel ve Modern Okçuluk Turnuvası, birbirinden başarılı sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.
Yoğun katılımla yapılan turnuvada sıralama şöyle oluştu:
GELENEKSEL OKÇULUK GENEL KLASMAN
1.KKTC Geleneksel Okçuluk Kulübü
2.1571 Kıbrıs Geleneksel Okçuluk ve Atlı Okçuluk Kulübü
3.Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü
MODERN OKÇULUK GENEL KLASMAN
1.Zeybekci Okçuluk Kulübü Derneği
2.Yenikent Okçuluk Kulübü Derneği
3.Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü
GELENEKSEL OKÇULUK
Geleneksel Erkek Çocuk 10 m
1.Alperen Kurtoğlu – KKTC Geleneksel Okçuluk Kulübü
Geleneksel Kadın Çocuk 10 m
1.Hazal Ölmez – KKTC Geleneksel Okçuluk Kulübü
Geleneksel Kadın 15 m
1.Mine Ağırman – KKTC Geleneksel Okçuluk Kulübü
2.Fatma Yasemin Kutluhan – Yenikent Okçuluk Kulübü
3.Nargiz Bakalova – 1571 Kıbrıs Geleneksel Okçuluk ve Atlı Okçuluk Kulübü
Geleneksel Kadın 25 m
1.Gül Naimoğlu – KKTC Geleneksel Okçuluk Kulübü
2.Nargiz Bakalova – 1571 Kıbrıs Geleneksel Okçuluk Kulübü
3.Yasemin Kurtoğlu – KKTC Geleneksel Okçuluk Kulübü
Geleneksel Erkek 15 m
1.Mihail Adeşçenko – Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü
2.Ayhan Yapıcı – 1571 Kıbrıs Geleneksel Okçuluk ve Atlı Okçuluk Kulübü
2.Emin Yazıcı – KKTC Geleneksel Okçuluk Kulübü
3.Egemen Ölmez – KKTC Geleneksel Okçuluk Kulübü
Geleneksel Erkek 25 m
1.Mihail Adeşçenko – Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü
2.Emin Yazıcı – KKTC Geleneksel Okçuluk Kulübü
3.Ayhan Yapıcı – 1571 Kıbrıs Geleneksel Okçuluk ve Atlı Okçuluk Kulübü
MODERN OKÇULUK
Yeni Başlayan Olimpik Kadın
1.Rüya Yıldırım – Zeybekci Okçuluk Kulübü
2.Beren Bora – Yenikent Okçuluk Kulübü
Yeni Başlayan Makaralı Kadın
1.Aysel Wass – Zeybekci Okçuluk Kulübü
Yeni Başlayan Olimpik Erkek
1.Metin Gökkaya – Yenikent Okçuluk Kulübü
2.Hüseyin Batın Kaya – Zeybekci Okçuluk Kulübü
Süper Minik Kız
Defne Yılmaz – Zeybekci Okçuluk Kulübü
Süper Minik Erkek
1.Çağ Say – Yenikent Okçuluk Kulübü
2.Ahmet Adil Türkkal – Zeybekci Okçuluk Kulübü
U13 B Olimpik Kadın
1.Sena İçer – Zeybekci Okçuluk Kulübü
2.Nehir Kani – Zeybekci Okçuluk Kulübü
3.Zehra Çoğun – Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü
U13 B Olimpik Erkek
1.Güneş Tez – Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü
2. Sinan Halil Hocalı – Zeybekci Okçuluk Kulübü
U13 B Makaralı Erkek
1.Yahya Kutluhan – Yenikent Okçuluk Kulübü
2.Tuğkan Alp Pekri – Zeybekci Okçuluk Kulübü
3.Mehmet Demirkaya – Zeybekci Okçuluk Kulübü
U15 Olimpik Kadın
1.Feyza Çoğun – Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü
U15 Olimpik Erkek
1.Doruk Dümenci – Yenikent Okçuluk Kulübü
2.Çınar Ceylan – Yenikent Okçuluk Kulübü
3.Enes İpçi – Yenikent Okçuluk Kulübü
U15 Makaralı Kadın
1.Demet Kaya – Zeybekci Okçuluk Kulübü
U15 Makaralı Erkek
1.Murat Okçu – Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü
2.Murat Köse – Zeybekci Okçuluk Kulübü
3.Ayaz Dayanıklı – Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü
U18 Olimpik Kadın
1.Ayşe Gökkaya – Yenikent Okçuluk Kulübü
2.Suden Sineli – Yenikent Okçuluk Kulübü
3.Melinay Yağız – Yenikent Okçuluk Kulübü
U18 Olimpik Erkek
1.Ömer Osmanbuba – Zeybekci Okçuluk Kulübü
2.Arda Çevik – Zeybekci Okçuluk Kulübü
U18 Makaralı Erkek
1.Süleyman Oral – Zeybekci Okçuluk Kulübü
2.Ilgaz Yılmaz – Zeybekci Okçuluk Kulübü
Büyük Olimpik Kadın
1.Işık Tez – Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü
2.Seden Avcı – Zeybekci Okçuluk Kulübü
3.Gülay Zeybekci Kaya – Zeybekci Okçuluk Kulübü
Büyük Olimpik Erkek
1.Melih Yağız – Yenikent Okçuluk Kulübü
2.Mustafa Kaya – Zeybekci Okçuluk Kulübü
Büyük Makaralı Kadın
1.Ayşen Tez – Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü
2.Aren Tandoğdu – Yenikent Okçuluk Kulübü
3.Konce Yılmaz – Zeybekci Okçuluk Kulübü
Büyük Makaralı Erkek
1.Osman Tez – Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü
2.Yılmaz Kutluhan – Yenikent Okçuluk Kulübü
3.Murat Çoğun – Girne Avcılık Atıcılık Spor Kulübü