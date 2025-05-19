Aksa Birinci Futbol Ligi’nde sezon Pazar günü oynanan play-off üçüncü maçlarıyla tamamlanırken, rakibi Kozanköy’ü 2 – 0 mağlup eden Yeniboğaziçi bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lige döndü. Bu başarıda önemli paya sahip olan teknik direktör Şemsi Oyuncu duygularını sosyal medyadan paylaşarak futbolcularına teşekkür etti.

Şemsi Oyuncu’nun paylaşımı şöyle:

“Dün hepimiz için unutulmaz bir gün!

Genç ve yürekli takımımız, sezon boyunca gösterdiği azim, disiplin ve son ana kadar bitmeyen mücadelesiyle Yeniboğaziçi’ni Süper Lig’e taşıdı! Her bir oyuncumuzun yüreğiyle oynadığı bu yolculuk, dün mutlu sona ulaştı.

Bu büyük başarıyı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi anlamlı bir günde yaşamak, bu günü bizler için daha da özel kılıyor. Gençliğin ve sporun gücünü sahada en güzel şekilde gösterdiniz. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum!

Yeniboğaziçi Süper Lig’de!

Bugün sadece bir zafer değil, aynı zamanda gençliğe, emeğe ve inanca yazılmış bir destan.”