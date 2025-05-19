Ülkemiz Motorsporları camiasını yasa boğan Ömer Yıldız'ın vefatı sonrası tüm sezon Yıldız’ı anma kararı alan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), bu yarışta tüm görselleri karartarak ve tüm araçlara Ömer Yıldız yazarak “2.Carlot Auto Tırmanma Yarışı”nı eski şampiyonun anısına yarışı gerçekleştirdi.
2025 sezonunun en zor yarışlarından biri olan Alevkayası parkurunda Kemal Topçuoğlu ilk kez zirvede yer alarak yarışı kazanmayı başardı. İkinci çok az farkla Doğa Koyuncu olurken, üçüncü Halil Mulla oldu. Co-Pilotlarda ise günün birincisi Levent Sönmez olurken, ikinci Emre Türkelman ve üçüncü Ahmet Buzlukçuoğlu oldu. Ünver Rüstem Ralli Kupası’na da puan veren yarışta Sadık-Buse Bilgimer ikilisi birinci, Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi ikinci ve Hakan-Ahmet Biricik ikilisi üçüncü oldu.
E1 sınıfında Kemal Topcuoğlu, E2 sınıfında Doğa Koyuncu, S2 sınıfında Halil Mulla-Levent Sönmez ikilisi, E3 sınıfında Behiç Topçu, E4 sınıfında İbrahim Aydoğanlı - İrfan Gelengül ikilisi ve S1 sınıfında Mehmet Kaplan-Pembe Kanatlı ikilisi birinci olmayı başaran isimler oldu. Kadın Pilotlarda Gölgem Paşa, Kadın Co-Pilotlarda ise Buse Bilgimer birinci olarak yarışı tamamladılar.
Basel Holding, Limon, Gopro, Genpower, Near East Bank, Aveon Sigorta, Rinata Parts, Doill ve Avenue Dereboyu’nun katkıları ile gerçekleştirilen Carlot Auto 2. Tırmanma Yarışı oldukça kalabalık seyirci kitlesi önünde yapılırken yarış sonunda Merhum Ömer Yıldız'ın yakınları ödülleri sporculara takdim etti.
Dereceler:
|
No.
|
Takım
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
Derece
|
1
|
4
|
B.Topçu Racing T.
|
Kemal Topçuoğlu
|
Talex
|
E1
|
02:14,007
|
2
|
2
|
Rinata Racing T.
|
Doğa Koyuncu
|
Mitsubishi Lancer Evo
|
E2
|
02:17,108
|
3
|
6
|
Rinata Racing T.
|
Halil Mulla
|
Levent Sönmez
|
VW Polo
|
S2
|
02:23,544
|
4
|
14
|
Emre Erosal
|
Emre Türkelman
|
Ford Fiesta
|
E2
|
02:25,754
|
5
|
3
|
Bilgimer Rally T.
|
Ömer Karanfil
|
Ahmet Buzlukçuoğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo 6
|
E2
|
02:30,768
|
6
|
17
|
B.Topçu Racing T.
|
İlke Koçak
|
Hakkı Şenol
|
Honda Civic
|
E2
|
02:31,063
|
7
|
20
|
Bilgimer Rally T.
|
Sadık Bilgimer
|
Buse Bilgimer
|
Mitsubishi Lancer Evo 9
|
S2
|
02:31,700
|
8
|
21
|
Selen Bilgimer
|
Ali Burhan Sevil
|
Mitsubishi Lancer Evo 6
|
S2
|
02:32,114
|
9
|
10
|
B.Topçu Racing T.
|
Behiç Topçu
|
Ahmet Demiray
|
Honda CRX
|
E3
|
02:35,358
|
10
|
15
|
Gölgem Paşa
|
Ali Paşa
|
Subaru Impreza
|
E2
|
02:36,215
|
11
|
18
|
İbrahim Aydoğanlı
|
İrfan Gelengül
|
BMW E92
|
E4
|
02:36,775
|
12
|
25
|
Hakan Biricik
|
Ahmet Biricik
|
Subaru Impreza
|
S2
|
02:37,487
|
13
|
22
|
Hasan Karlıtaş
|
Ahmet Buzlukçuoğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo 4
|
S2
|
02:37,573
|
14
|
12
|
Hüseyin Karaoğlan
|
Mehmet S. Çelikden
|
Nissan 350z
|
E4
|
02:38,401
|
15
|
9
|
Team Yan Yan
|
Ahmet Balsever
|
Serden Şenel
|
Nissan Silvia
|
E4
|
02:40,176
|
16
|
11
|
Can Yılmaz
|
Pakize Çalı
|
Nissan Silvia
|
E4
|
02:41,821
|
17
|
27
|
Jale Kuset
|
Citröen C2
|
E3
|
03:08,720
|
18
|
26
|
Bilgimer Rally T.
|
Mehmet Kaplan
|
Pembe Kanatlı
|
Honda Civic
|
S1
|
03:13,110