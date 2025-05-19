Ülkemiz Motorsporları camiasını yasa boğan Ömer Yıldız'ın vefatı sonrası tüm sezon Yıldız’ı anma kararı alan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), bu yarışta tüm görselleri karartarak ve tüm araçlara Ömer Yıldız yazarak “2.Carlot Auto Tırmanma Yarışı”nı eski şampiyonun anısına yarışı gerçekleştirdi.

2025 sezonunun en zor yarışlarından biri olan Alevkayası parkurunda Kemal Topçuoğlu ilk kez zirvede yer alarak yarışı kazanmayı başardı. İkinci çok az farkla Doğa Koyuncu olurken, üçüncü Halil Mulla oldu. Co-Pilotlarda ise günün birincisi Levent Sönmez olurken, ikinci Emre Türkelman ve üçüncü Ahmet Buzlukçuoğlu oldu. Ünver Rüstem Ralli Kupası’na da puan veren yarışta Sadık-Buse Bilgimer ikilisi birinci, Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi ikinci ve Hakan-Ahmet Biricik ikilisi üçüncü oldu.

E1 sınıfında Kemal Topcuoğlu, E2 sınıfında Doğa Koyuncu, S2 sınıfında Halil Mulla-Levent Sönmez ikilisi, E3 sınıfında Behiç Topçu, E4 sınıfında İbrahim Aydoğanlı - İrfan Gelengül ikilisi ve S1 sınıfında Mehmet Kaplan-Pembe Kanatlı ikilisi birinci olmayı başaran isimler oldu. Kadın Pilotlarda Gölgem Paşa, Kadın Co-Pilotlarda ise Buse Bilgimer birinci olarak yarışı tamamladılar.

Basel Holding, Limon, Gopro, Genpower, Near East Bank, Aveon Sigorta, Rinata Parts, Doill ve Avenue Dereboyu’nun katkıları ile gerçekleştirilen Carlot Auto 2. Tırmanma Yarışı oldukça kalabalık seyirci kitlesi önünde yapılırken yarış sonunda Merhum Ömer Yıldız'ın yakınları ödülleri sporculara takdim etti.

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