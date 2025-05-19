Ülkemiz Motorsporları camiasını yasa boğan Ömer Yıldız'ın vefatı sonrası tüm sezon Yıldız’ı anma kararı alan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), bu yarışta tüm görselleri karartarak ve tüm araçlara Ömer Yıldız yazarak “2.Carlot Auto Tırmanma Yarışı”nı eski şampiyonun anısına yarışı gerçekleştirdi.

1 Genel Klasman Birincisi

Sami Doğan Motors Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
Sami Doğan Motors Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
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2025 sezonunun en zor yarışlarından biri olan Alevkayası parkurunda Kemal Topçuoğlu ilk kez zirvede yer alarak yarışı kazanmayı başardı. İkinci çok az farkla Doğa Koyuncu olurken, üçüncü Halil Mulla oldu. Co-Pilotlarda ise günün birincisi Levent Sönmez olurken, ikinci Emre Türkelman ve üçüncü Ahmet Buzlukçuoğlu oldu. Ünver Rüstem Ralli Kupası’na da puan veren yarışta Sadık-Buse Bilgimer ikilisi birinci, Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi ikinci ve Hakan-Ahmet Biricik ikilisi üçüncü oldu.

Tırmanma-3

E1 sınıfında Kemal Topcuoğlu, E2 sınıfında Doğa Koyuncu, S2 sınıfında Halil Mulla-Levent Sönmez ikilisi, E3 sınıfında Behiç Topçu, E4 sınıfında İbrahim Aydoğanlı - İrfan Gelengül ikilisi ve S1 sınıfında Mehmet Kaplan-Pembe Kanatlı ikilisi birinci olmayı başaran isimler oldu. Kadın Pilotlarda Gölgem Paşa, Kadın Co-Pilotlarda ise Buse Bilgimer birinci olarak yarışı tamamladılar.

Basel Holding, Limon, Gopro, Genpower, Near East Bank, Aveon Sigorta, Rinata Parts, Doill ve Avenue Dereboyu’nun katkıları ile gerçekleştirilen Carlot Auto 2. Tırmanma Yarışı oldukça kalabalık seyirci kitlesi önünde yapılırken yarış sonunda Merhum Ömer Yıldız'ın yakınları ödülleri sporculara takdim etti.

Dereceler:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

4

B.Topçu Racing T.

Kemal Topçuoğlu

Talex

E1

02:14,007

2

2

Rinata Racing T.

Doğa Koyuncu

Mitsubishi Lancer Evo

E2

02:17,108

3

6

Rinata Racing T.

Halil Mulla

Levent Sönmez

VW Polo

S2

02:23,544

4

14

Emre Erosal

Emre Türkelman

Ford Fiesta

E2

02:25,754

5

3

Bilgimer Rally T.

Ömer Karanfil

Ahmet Buzlukçuoğlu

Mitsubishi Lancer Evo 6

E2

02:30,768

6

17

B.Topçu Racing T.

İlke Koçak

Hakkı Şenol

Honda Civic

E2

02:31,063

7

20

Bilgimer Rally T.

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo 9

S2

02:31,700

8

21

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo 6

S2

02:32,114

9

10

B.Topçu Racing T.

Behiç Topçu

Ahmet Demiray

Honda CRX

E3

02:35,358

10

15

Gölgem Paşa

Ali Paşa

Subaru Impreza

E2

02:36,215

11

18

İbrahim Aydoğanlı

İrfan Gelengül

BMW E92

E4

02:36,775

12

25

Hakan Biricik

Ahmet Biricik

Subaru Impreza

S2

02:37,487

13

22

Hasan Karlıtaş

Ahmet Buzlukçuoğlu

Mitsubishi Lancer Evo 4

S2

02:37,573

14

12

Hüseyin Karaoğlan

Mehmet S. Çelikden

Nissan 350z

E4

02:38,401

15

9

Team Yan Yan

Ahmet Balsever

Serden Şenel

Nissan Silvia

E4

02:40,176

16

11

Can Yılmaz

Pakize Çalı

Nissan Silvia

E4

02:41,821

17

27

Jale Kuset

Citröen C2

E3

03:08,720

18

26

Bilgimer Rally T.

Mehmet Kaplan

Pembe Kanatlı

Honda Civic

S1

03:13,110