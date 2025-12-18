Lefkoşa Kızılbaş bölgesinin tanınmış simalarından Merhum Oral Özpolili anısına tavla turnuvası düzenlendi. Erhan Gazi Kasap turnuva birincisi oldu.

Mücahitler Derneği’nde düzenlenen tavla turnuvasına Oral Özpolili’nin ailesi, arkadaşları ve sevenleri katılım gösterdi.

Büyük katılımın olduğu turnuva sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları Oral Özpolili’nin ailesi tarafından takdim edildi.

Oral Özpolili’nin çocukları Remziye Özpolili, Nafi Özpolili, Adile Özpolili Özsoy ve Mustafa Özpolili tarafından düzenlenen tavla turnuvası final maçları ile son buldu.

Turnuvada dereceye giren ilk üç isim şöyle:

1. Erhan Gazi Kasap

2. Nafi Özpolili

3. Mustafa Torgut Erbaş