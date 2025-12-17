Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu, Tuborg Darts Süper Ligi dördüncü hafta maçları ile devam etti. 2025 – 2026 Darts Süper Liginin, dördüncü hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar yaşandı. Gerçekleşen dördüncü hafta süper lig maçlarında, tek beraberlik Beyarmudu, Vadili maçı oldu. Tuborg Süper Ligi dördüncü hafta maçlarında, Gönyeli Darts Birliği konuk olduğu, Minareliköy Spor Kulübünü 9 – 7, Lefkoşa Spor Birliği konuk olduğu, Kıbrıs Dart Derneğini 9 – 7, Beyarmudu Belediyesi Darts Takımını konuk olduğu, Vadili Dostları Darts Derneği ile 8 – 8, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü konuk olduğu, Gazi Mağusa Darts Birliğini 11 – 5, Güzelyurt Darts Birliği konuk ettiği, Cihangir Spor Kulübünü 10 – 6, Diamond Child Darts Derneği konuk ettiği, Fota Darts Derneğini 15- 1 mağlup etti.