Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu Tuborg Birinci Ligi, üçüncü hafta maçları ile devam etti. 2025 – 2026 Darts sezonun üçüncü hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar izlendi.

Üçüncü hafta maçlarında üç maç berabere biterken birinci lig de üçüncü hafta resmen beraberlik haftası oldu. Üçüncü hafta maçlarında, Dağyolu Darts Derneği konuk ettiği, Yenicami Ağdelen Kulübünü 14 – 2, Deniz Plaza Spor Derneği konuk olduğu, Alsancak Yeşilova Spor Kulübünü 10 – 6, Lefkoşa Darts Birliğin konuk ettiği, Mesarya Darts Birliği ile 8 – 8, Ozanköy Spor Kulübü konuk olduğu, Düzova Gençlik Spor Kulübünü 12 – 4, Pergama Spor Derneği konuk ettiği, SUBUNT Darts Derneğini ile 8 – 8, Akçay Spor Kulübü konuk ettiği, Düzova Darts Derneğiyle 8 – 8 berabere kaldı. On üç takımlı darts birinci ligi’nde üçüncü haftayı bay geçen takımı Mağusa Kültür Derneği oldu.