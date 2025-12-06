Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu, Tuborg Darts Süper ikinci hafta ile devam etti. 2025 – 2026 Darts Süper Liginin, ikinci hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar yaşandı. Tuborg Süper Ligi ikinci hafta maçlarında, Diamond Child Darts Derneği konuk olduğu, Gazi Mağusa Darts Birliğini 14 – 2, Güzelyurt Darts Birliği konuk ettiği, Fota Darts Derneğini 13 – 3, Lefkoşa Spor Birliği konuk olduğu, Vadili Dostları Darts Derneğini 13 – 3, Minareliköy Spor Kulübü konuk ettiği, Cihangir Spor Kulübünü 12 – 4, Gönyeli Darts Birliği konuk ettiği, Beyarmudu Belediyesi Darts Takımını 11 – 5, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü konuk olduğu, Kıbrıs Dart Derneğini 13 – 3 mağlup etti.