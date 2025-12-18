Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında düzenlenen darts müsabakaları 17 Aralık Çarşamba günü Yenicami Ağdelen Kulübü lokalinde gerçekleştirildi. Müsabakalar sonucunda kadınlarda Atatürk Öğretmen Akademisi, erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi şampiyon oldu. Kadınlarda ikinci Doğu Akdeniz Üniversitesi, üçüncü Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Erkeklerde ikinci Atatürk Öğretmen Akademisi olurken, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi müsabakaları üçüncü olarak tamamladı. Sıralamalar şöyle:

Kadınlar

AÖA

DAÜ

YDÜ

Erkekler

DAÜ

AÖA

BAÜ