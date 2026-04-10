UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ile AZ Alkmaar kozlarını paylaştı.

Polonya'daki Miejski Stadyumu'nda oynanan maçın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Shakhtar'da 72. dakikada Pedrinho şık bir golle ağları havalandırdı.

Alisson Santana, 81 ve 83'te iki gol bularak farkı üçe çıkardı.

Kalan anlarda başka gol olmadı ve Arda Turan'ın ekibi mücadeleyi 3-0 kazanarak yarı final yolunda avantajı aldı.

Mücadelenin rövanşı 16 Nisan Perşembe TSİ 19.45'te Hollanda'da oynanacak.

SHAKHTAR'IN AVRUPA YOLU

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Shakhtar, 3. eleme turunda Panathinaikos'a penaltılarda mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Ukrayna ekibi lig aşamasını 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile tamamlayarak son 16'ya yükseldi.

Son 16 turunda Lech Poznan'ı toplam 4-3'le geçen Shakhtar çeyrek finale adını yazdırdı.

LİGİNDE DOLUDİZGİN İLERLİYOR

Arda Turan'ın ekibi Ukrayna Premier Ligi'nde 50 puanla zirvede yer alıyor.

Ligde yalnızca 1 kez maç kaybeden Shakhtar, 13 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi.