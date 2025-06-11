Yakın Doğu Üniversitesi’nde geleceğin psikologlarına yönelik “Danışan İçeri Girdi, Psikolog Hazır mı? Mesleki Yetkinlik Üzerine Bir Yolculuk” başlıklı sempozyumu gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Öğrenci Dekanlığı ve Psikoloji Kulübü iş birliğinde düzenlenen sempozyum, öğrencilerin mesleki gelişimlerine rehberlik etme amacıyla düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de, Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda düzenlenen sempozyum Türkçe ve İngilizce olarak iki bölümde yapıldı. Türkçe sempozyumun açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul gerçekleştirdi. İngilizce olarak düzenlenen sempozyumun açılış konuşmalarını ise Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ve Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji İngilizce Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ezgi Ulu üstlendi.

Akademik perspektiflerle psikolojiye yolculuk

Alanında uzman akademisyenler ve profesyoneller tarafından gerçekleştirilen sunumlarla zenginleşen sempozyumda, mesleki sınırlar, etik ilkeler ve toplumun psikolojiye bakışı gibi çeşitli konular kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, bilimsel bilgiye dayalı uygulamaların önemi ve uzmanlaşmanın gerekliliği vurgulandı.

İlk oturumda; Yrd. Doç. Dr. Bade Yaya “Diplomam Var Ama Psikolog Muyum?” başlıklı sunumunda, mezuniyet sonrası mesleki kimlik kazanımının psikolojik danışmanlık süreçleri üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Buran ise “Popüler Psikolojide Kaybolan Gerçeklik: Bilgiyle Uyarılanı Güvenle Koruyabilmek” başlıklı konuşmasında, bilimsel bilgiden uzaklaşmanın getirdiği risklere ve doğru bilgiye ulaşmanın yöntemlerine değindi. Oturumun son konuşmasını yapan Doç. Dr. Ezgi Ulu ise “Halk Psikolojisi ve Akademik Psikoloji Arasındaki Uçurum Nasıl Kapanır?” başlıklı sunumuyla akademik bilgiler ile toplumdaki psikoloji algısı arasındaki farklara dikkat çekti.

İkinci oturumda ise Uzm. Ülkem Karakaş, “Alan Seçimi Kaygısı” konusuyla öğrencilerin mesleki yönelim süreçlerinde yaşadıkları belirsizlikleri ele aldı. Ardından Doç. Dr. Meryem Karaziz “Herkes Anlatıyor, Kim Dinliyor?” sunumuyla dinleme becerisinin psikolojideki temel rolünü vurguladı. Doç. Dr. Bingül Subaşı “Etik, Süpervizyon ve Mesleki Sınırlar” başlıklı sunumuyla psikologların meslek içi denetim süreçlerine ve etik sorumluluklarına dair kapsamlı bir bakış sundu. Sempozyumun kapanış sunumunu yapan Doç. Dr. Fahriye Balkır ise “Kendi Gelişimine Liderlik Eden Psikolog” başlığı altında, sürekli öğrenme ve bireysel gelişimin mesleki yeterliliği nasıl etkilediğini anlattı.