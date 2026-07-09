Kıbrıs Rum tarafı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’a ilişkin "İyi Niyet Misyonu" raporunda Avrupa Birliği’ne (AB) ilişkin unsurlara odaklanırken Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis önceki gün yaptığı açıklamada bu unsura vurgu yaptı.

Güney’de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in "İyi Niyet Misyonu" raporuna ilişkin Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in önceki gün yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazete, Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin raporunda yer alan AB’ye ilişkin değerlendirmelere dikkat çektiğini yazdı.

Hristodulidis, Guterres’in raporda değindiği “fırsat penceresinin değerlendirilmesi gerektiği ifadesinin baskıcı takvimlere atıfta bulunduğunu düşünmediğini” belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının “mümkün olması halinde yarın dahi Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özlü gelişmeler gerçekleşmesini arzuladığını” iddia eden Hristodulidis, Kıbrıs sorununda bu günlerde yaşanan hareketliliğin kendi girişimleriyle de ilişkili olduğunu savundu.

AB’nin sürece daha etkin katılımının gerekli olduğu yönündeki görüşünü yineleyen Hristodulidis, “konuyu seçilmeden önce de gündeme getirdiğini” belirtti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP raporunda yer alan ve "üç Kıbrıslı Rum’un BM askerlerine ateş açtığı" yönündeki ifadeye ilişkin soru üzerine ise, “BM’nin iki taraf arasında her zaman dengeyi bulmaya çalıştığı, bir taraf için olumsuz bir şey yazdıklarında diğer taraf için de yazacak olumsuz bir şey buldukları” yanıtını verdi.

Güven Yaratıcı Önlemler'e (GYÖ) ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Hristodulidis, şu anda GYÖ’lerin değil Kıbrıs sorununun özünün ele alındığını, bunun BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi’nin son ziyaretinde de kendilerine iletildiğini iddia etti.