Brezilya’dan Larnaka Havaalanı'na gelen 28 yaşındaki yolcunun midesinde bir kilograma yakın kokain türü uyuşturucu madde içeren paketler tespit edildi.

Fileleftheros gazetesi, Brezilya uçağıyla pazartesi günü Larnaka Havaalanı'na gelen 28 yaşındaki erkek yolcunun ihbar sonucunda Rum polisi tarafından yakaladığını yazdı.

Şahsın ilk sorgusunda yaklaşık bir kilograma yakın kokain türü uyuşturucu madde içeren yumurta büyüklüğünde onlarca kapsül yuttuğunu kabul ettiğini belirten gazete, Larnaka Hastanesi’nde gözetim altında tutulan şahsın kapsülleri doğal yolla çıkarmasının beklendiğini aktardı.

Şahıs hakkında ayrıca 8 günlük tutukluluk kararı alındı.

Gazete bir diğer haberinde ise, yine pazartesi günü Rum polisi tarafından Baf bölgesinde bir araçta yapılan kontrolde 3 gram hintkeneviri ve 0,5 gram metamfetamin ele geçirildiğini yazdı.

Habere göre tutuklanan 29 ve 21 yaşındaki şahısların evlerinde yapılan aramada ise 197 gram hintkeneviri, 10 gram metamfetamin, 73 captagon ve 4 bin 250 Euro nakit para ele geçirildi.