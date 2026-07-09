Rum Meclisi Göçmenler Komitesinin önceki günkü toplantısında konuya müdahil kurumlar, kayıpların akıbetinin belirlenmesiyle ilgili çabaların yoğunlaştırılması, kazıların hızlandırılması ve kayıp yakınlarının esaslı bir şekilde desteklenmesini istedi.

Kayıp Şahıslar Komitesinin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pandelidis bugüne kadar iki toplumlu resmi listedeki 1.100 kayıp kişi yanı sıra hayatını kaybeden 250 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini söyledi.

Pandelidis buna paralel olarak kısa süre önce “Kira Morfu” (Kira-Mevlevi)’da iki, Lapta’da iki ve Geçitkale’de de iki kaybın kalıntılarının tespit edildiğini dile getirdi.

2025 yılında 129 kazı gerçekleştirildiğini, bugün ise sekiz ekibin kazı çalışması yaptığını ve bunlardan 7’sinin ise KKTC’de faaliyet gösterdiğini dile getiren Pandelidis, şu ana kadar 40 kazının tamamlandığını, Lapta, Paşaköy, Düzova, Serdarlı, Sazlıköy, Alayköy ara bölge ve Hulu-Baf’ta ise araştırmaların sürdüğünü, Alayköy’deki askeri bölgede ise yeni çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Pandelidis yeni bilgilerin tükenmesi, kemiklerin başka yerlere taşınması ve kayıp yakınlarından DNA örneği alınmasının gerekmesi yüzünden kayıpların bulunmasının zorlaştığını da söyledi.

Rum Başkanlık Komiseri Marios Hartsiotis ise açıklamasında bin 619 Kıbrıslı Rum kayıptan 859’unun kimliğinin tespit edildiğini, 760 kimlik tespitinin de beklemede olduğunu dile getirdi.

Hartsiotis 77 Yunan kayıptan 40’ı yanı sıra 1963-64 döneminde kaybolan 40 kayıptan 18’inin de kimliklerinin tespit edildiğini ifade etti.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros ise toplantının ardından yaptığı açıklamada askeri bölgelerin kazıya açılmasını ve esaslı iş birliğinde bulunması için Türkiye’ye baskı yapılmasını talep ederken, yaklaşık olarak 70 “Aşşa” (Paşaköy) kökenli Kıbrıslı Rum kayıp kişinin kemiklerinin taşındığı iddia edilen eski Dikmen çöplüğüne özel atıfta bulundu.