Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi 2025-2026 akademik yılı bahar dönemi mezunlarının yemin töreni yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen törene Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu Işıl Gürler ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da katıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç törende yaptığı konuşmada, DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin etik değerlere bağlı, donanımlı bireyler yetiştirdiğini söyledi.

Eczacıların yalnızca ilaç sunan değil, aynı zamanda topluma rehberlik eden sağlık profesyonelleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, mezunlara yaşam boyu öğrenmeye açık, etik değerlerden ödün vermeyen ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden profesyoneller olmaları tavsiyelerinde bulundu.

Gülcan

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan ise, törenin Fakültenin kuruluşunun 15’nci yılına denk geldiğini, 15 yıldır akademik mükemmeliyet, inovasyon ve etik değerlere bağlı, şefkatli sağlık profesyonelleri yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Prof. Dr. Gülcan, mezunların, sağlık ekibinin güvenilir bireyleri olarak yalnızca ilaç teminiyle sınırlı kalmayıp hastaları bilgilendirme, akılcı ilaç kullanımını destekleme ve toplum sağlığına katkı sağlama gibi önemli sorumluluklar da üstleneceğini kaydetti.

Gülcan, yaşam boyu öğrenmenin ve bilime bağlılığın meslek hayatında büyük önem taşıdığını belirtti.

Törende MPharm Programı birincisi Şeyma Balandı ve PharmD Programı birincisi Seyedehmahnaz Hosseini mezunlar adına konuşma yaptı.

Geleneksel kente veda yürüyüşü de yapıldı

DAÜ 2025-26 akademik yılı bahar dönemi mezunları için cübbe ve meşaleli geleneksel Kente Veda Yürüyüşü önceki gün yapıldı.

Mağusa Gelişim Akademisi ile Namık Kemal Meydanı arasında yapılan yürüyüşe katılan Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, Namık Kemal Meydanı’nda yaptığı konuşmada, mezuniyet yürüyüşünün Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa arasında yıllar içerisinde kurulan güçlü bağın simgesi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Bu şehirde edindiğiniz dostluklar, biriktirdiğiniz anılar ve kazandığınız değerler yaşamınız boyunca sizlerle birlikte olacak ” dedi.

Mezunlara meslek yaşamlarında bilimi, etik değerleri ve insan sevgisini rehber edinmeleri tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Hasan Kılıç, başarılarının yalnızca kariyerleriyle değil, topluma sunacakları katkılarla da anlam kazanacağını ifade etti.