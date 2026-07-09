Rum Hukuk Dairesi, Fransa Temyiz Mahkemesi “Aix-en Provence”nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde emlak sektöründe faaliyet gösteren Litvanya vatandaşı Rasa Zilevice adlı kadın hakkındaki kararıyla ilgili açıklama yayımlayarak, kararı çok olumlu bulduğunu belirtti.

Güney’de yayımlanan Alithia'ya göre, daire tarafından yapılan açıklamada, bu sonuç için Rum Hukuk Dairesi'nin hukukçu ordusu seferber ettiği ve Fransız Başsavcılığı ile iş birliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada “Rum yönetiminin, Fransız makamlarına yaptığı başvuru sonucunda Rum Başsavcılığı'nın, atayacağı avukat aracılığıyla “Aix-en Provence” huzurundaki duruşmaya katılma yetkisi aldığı da belirtildi.

Dairenin, başvuruda Avrupa Birliği'ne katılım sözleşmesinin 10’uncu protokolünün Avrupa Birliği Mahkemesi içtihadı temelinde doğru yorumlanması ve KKTC’de işlendiği iddia edilen bu tür “suçlarla” ilgili Avrupa Tutuklama Emirlerinin uygulanması için kurumsal çerçevenin uygulanması üzerine hukuki pozisyon geliştirdiği kaydedildi.

“Bu davada, İran vatandaşı hakkında 10 Aralık 2025’te aynı mahkeme tarafından verilen Avrupa Tutuklama Emri'nin icrası talebini reddetme kararı tamamen geçersiz kılındı.” denilen açıklamada özetle şu ifadeler de kullanıldı:

“Fransa’daki mahkeme, araştırılan suçların Kıbrıs Cumhuriyeti toprağında, hükümetin etkin kontrolünde olmayan bölgede işlenmiş olmasının Avrupa müktesebatının uygulanmasını hariç tutmadığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetkili mahkemesi tarafından çıkarılan Avrupa Tutuklama Emrinin icrasını engellemediğini değerlendirdi.”

Açıklamada, AB’ne katılım sözleşmesinin 10’uncu protokolü temelinde Avrupa müktesebatının KKTC’de uygulanmasının ertelenmesinin, “dar anlamda yorumlanması gerektiği ve Avrupa hukukunun, Rum mahkemelerinin KKTC’deki taşınmaz mallarla ilgili kararları hakkında icrasını ortadan kaldırmadığı” öne sürüldü.

Gazete bu gelişmeden sonra Litvanyalı kadının Güney Kıbrıs’a iade edilmesinin beklendiğini yazdı.