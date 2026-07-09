Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Mihalis Damianos, Vasiliko bölgesindeki doğal gaz terminalinin 2030 yılına kadar kesinlikle bitmesi gerektiğini, aksi taktirde ciddi enerji sorunlarıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanı Mihalis Damianos’ın Rum Meclisi Enerji Komitesi’nde yaptığı konuşmada, doğal gazın Güney Kıbrıs’a gelmemesi durumunda ciddi elektrik enerjisi sorunu yaşanacağını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Damianos, Vasiliko’daki tesisin 2030 yılından önce kesinlikle bitmesi gerektiğini belirterek, 2025 yılındaki rapora göre tesisin neredeyse yarısının tamamlandığını vurguladı.

Damianos, Rum Elektrik Kurumu’nun (AİK) Dikelya’daki jeneratörlerinin AB yükümlükleri nedeniyle 2029 yılı sonuna kadar değiştirilmesi gerektiğini, daha düşük megavatlık jeneratör siparişinin verildiğini, bunlardan ikisinin 2028, birinin ise 2029 yılında adaya gelmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Damianos, bu jeneratörlerin daha düşük kapasitede olması sebebiyle eskilerinin yerini tam olarak dolduramayacağını, bu yüzden doğal gazın gelişinin büyük önem taşıdığını kaydetti.