Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Temmuz 2025’te meydana gelen yangınların etkilerinin giderilmesi için Avrupa Birliği Dayanışma Fonu’ndan Güney Kıbrıs'a 9,21 milyon euro aktarılmasını dün onayladı.

Haravgi’nin haberine göre 2025’te Limasol ve Baf kazalarını etkileyen yangınlarda 252,68 milyon euro maddi hasar meydana gelmiş, iki kişi hayatını kaybetmiş, 900’e yakın özel mülk kullanılamaz hale gelmişti.

Güney Kıbrıs’ın onaylanan miktardan 2,3 milyon euroyu ön ödeme olarak aldığı, geriye 6,89 milyon euro kaldığı bilgisi de verildi.