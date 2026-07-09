Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs’a atadığı yeni Büyükelçisi Yang Yundong Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e güven mektubunu sundu.

Yeni Büyükelçi, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi olan Çin’in, “Kıbrıs sorununa kapsamlı, adil ve sürekli bir çözümü desteklemeye devam edeceğini” söyledi. Yang Yundong, “Çin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasına kararlılıkla destekliyor” diye ekledi.

Yundog, “Ülkelerimiz arasında ekonomik, ticari, kültürel, eğitim, turizm, kişiler arası ve ulusal değişimler ve iş birlikleri verimli sonuçlar doğurdu.” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise Çin’in Kıbrıs sorunundaki ve sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne” yönelik tavrını takdir ettiklerini belirtti.

Çin’le 55 yıldır devam eden diplomatik ilişkilerin “Kapsamlı bir Stratejik Ortaklık İlişkisi” haline geldiğini kaydeden Hristodulidis Çin’e vizesiz erişim imkanı verilmesinin Rum ve Çin halklarını daha da yakınlaştırma yönünde bir adım olarak niteledi.