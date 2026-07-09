Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un “Great Sea Interconnector Projesi” (GSI) konusunda Rum Başkanlığı’yla aynı doğrultuda açıklama yapmaması nedeniyle DİSİ Partisi’ne yönelik eleştirilerde bulundu.

(GSI, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in elektrik iletim hatlarını deniz altından birbirine bağlamayı hedefleyen projedir)

Hristodulidis hükümetinin kritik enerji projelerinden biriyle ilgili olarak verdiği çelişkili mesajlar soru işaretlerine neden oldu.

Gazete, benzer soru işaretlerinin kısa süre öncesine kadar Yunanistan hükümetinde de bulunduğunu, Yunan bakanların açıklamalarında Rum kesmini, Keravnos’un dile getirdiği olumsuz değerlendirmeleri benimseyip benimsemediğini açıklamaya çağırdığını anımsattı.

Haberde, Letimbiotis’in DİSİ liderliğini, Rum kesimi ile Atina’nın proje konusundaki ortak tutumunu eleştirmekle suçladığı, buna karşın Keravnos’un GSI’ye ilişkin son olumsuz açıklamalarını ise ayrıntılı biçimde yorumlamaktan kaçındığı belirtildi.

Letimbiotis, açıklamasında GSI projesinin Rum yönetimi açısından enerji güvenliği ile ülkenin jeopolitik konumunun güçlendirilmesi bakımından stratejik öneme sahip olduğunu dile getirerek, hükümetin projeyi Yunanistan hükümetiyle tam koordinasyon ve ortak bir çizgi içerisinde ele aldığını ifade etti.

DİSİ’ye uyarılarda da bulunan Letimbiotis, ulusal ve stratejik öneme sahip konularda ciddiyet ve sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini belirterek, seçim kampanyalarına yönelik siyasi hesaplardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un geçen günlerde "Alphanews’e" verdiği röportajda GSI projesine ilişkin "olumlu ifadeler kullanmadığı" öne sürülmüştü.