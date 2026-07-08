KKTC Badminton Federasyonu Milli Takımı sporcuları Türkiye Badminton Milli Takımı ile İstanbul Youth Open 2026 Uluslararası turnuvada yarışacak.

Milli sporcular Güney Serinyürek, Can Günsel ve Mirza Tabak U11 kategorisinde Türkiye Milli Takımını temsil ederken, Mahmut Postacıoğlu ve Arın Bilkaner de U15 kategorisnde Türkiye Milli Takımını temsil edecekler. 9-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında İstanbulda düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Youth Open 2026 turnuvasında sporcularımızdan Arın Bolkaner, Mahmut Postacıoğlu, Can Günsel ve Mirza Tabak ilk kez Milli formayı giyme gururu yaşayacak olması yanında, daha önce Milli Formayı giyme gururu yaşayan sporcumuz Güney Serinyürek'le turnuvada mücadele edecekler. Badminton Federasyonu yaptığı açıklamada İstanbul Başakşehirdeki Ata Sporları Merkezi Spor Salonunda düzenlenecek olan turnuvada Türkiye Milli Takımında mücadele edecek olan sporcularımıza ve antrenörler Nevzad Denerel, Güngör Acar, ve Seymen Deniz'e başarılar diledi.