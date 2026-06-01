Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar başkan, yönetici ve spor yazarı olarak hizmet eden gazeteci Omaç Başat ölümünün 12. yılında 2 Haziran Salı günü kabri başında anılacak. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin organizasyonunda, Omaç Başat’ın ailesi ve sevenlerinin katılımı ile düzenlenecek anma töreni, Başat’ın Lefkoşa Kabristanlığı’nda bulunan mezarı başında saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

OMAÇ BAŞAT KİMDİR?

Omaç Başat 1946 Yılında Lefkoşa’da doğdu. Gazeteciliğe 1963 yılında Halkın Sesi Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Zaman Gazetesi’nde Spor Müdürlüğü, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda Spor Yorumcusu, Program Yapımcısı ve Birlik Gazetesi’nde Spor Yazarlığı yaptı. Kıbrıs Gazetesi’nin kurucu kadrosunda da yer alan Başat, gazetenin Spor Müdürü olarak da görev aldı. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyeliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor İhtisas Komisyonu’nda da görev yapan Başat, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı görevini de yürüttü. Pek çok federasyonun kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurullarında da görev alan Omaç Başat, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulunda uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yaptı. Başat vefat etmeden önce son olarak Havadis Gazetesinde spor yazarlığı yapıyordu.

KKTC MOK: “OMAÇ BAŞAT’I VEFATININ 12. YILINDA SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ”

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), yaptığı basın açıklamasıyla merhum spor yazarı Omaç Başat’ın ölüm yıldönümü nedeniyle bir basın duyurusu yayınlayarak Başta’ı rahmet ve minnetle andı.

MOK’un basın açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk sporuna uzun yıllar boyunca emek vermiş, sporun birçok branşında önemli hizmetlerde bulunmuş, spor yazarlığı, yönetici kimliği ve vizyoner yaklaşımıyla spor camiasında iz bırakmış Omaç Başat’ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.

Yaşamını sporun gelişimine adayan Omaç Başat, yalnızca görev aldığı kurumlarda değil, spor kültürünün yaygınlaşması ve genç nesillere aktarılması konusunda da önemli katkılar sağlamıştır. Farklı spor dallarındaki çalışmalarıyla geniş bir kesimin takdirini kazanan Başat, bir dönem Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı görevini de üstlenerek ülke sporunun gelişimine değerli katkılar sunmuştur.

Disiplini, çalışkanlığı, spor ahlakına bağlılığı ve insan ilişkilerindeki samimiyetiyle hatırlanan Omaç Başat, geride bıraktığı eserler ve yetişmesine katkı sunduğu spor insanlarıyla yaşamaya devam etmektedir.

Vefatının 12. yılında kendisini minnet ve şükranla anıyor; ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”