Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç, 2-5 Haziran tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleştirilecek Türkiye Açıksu Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Ulaç, organizasyonda 5 kilometre ve 10 kilometre kategorilerinde yarışacak.

Başarılı sporcu, şampiyonayı ilk üç sırada tamamlayarak 4-8 Ağustos tarihlerinde Paris'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Türkiye Milli Takımı kadrosunda katılmayı hedefliyor.

Erbulut Cimnastik Kulübü Türkiye Şampiyonası için Eskişehir'de
