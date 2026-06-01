Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç, 2-5 Haziran tarihleri arasında Marmaris'te gerçekleştirilecek Türkiye Açıksu Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Ulaç, organizasyonda 5 kilometre ve 10 kilometre kategorilerinde yarışacak.
Başarılı sporcu, şampiyonayı ilk üç sırada tamamlayarak 4-8 Ağustos tarihlerinde Paris'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Türkiye Milli Takımı kadrosunda katılmayı hedefliyor.
