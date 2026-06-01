Cumhurbaşkanlığı ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) iş birliğinde, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında çocuklara yönelik iki farklı kukla tiyatrosu gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon'da İzel Seylani’nin yazıp, oynattığı “Gizli Hazine: Bir Su Meselesi” adlı Karagöz gölge oyunu yer alırken, kütüphane alanında da özel gereksinimli çocukların katılımına uygun hazırlanan “Piskot ve Rüzgâr ile Parkta Bir Gece” adlı özgün, müzikli ve interaktif kukla oyunu sahnelendi.

Teknik işlerinden Alp Emre Acar'ın sorumlu olduğu “Piskot ve Rüzgâr ile Parkta Bir Gece” adlı oyunun yazar ve yönetmenliğini Şaziye Konaç, oyunculuklarını ise Ayda Canova ile Erdoğan Kavaz üstlendi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, aileler ve çocukların katıldığı etkinlikler saat 14.30’da eş zamanlı başladı.

-Nilden Bektaş Erhürman: “Çocuklarımızın daha fazla hayal kurmasını istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, 1 Haziran'nın Dünya Çocuk Günü olduğunu anımsatarak, Dünya Çocuk Günü’nün hem çocukların güzel vakit geçirmeleri hem de haklarını öğrenmeleri açısından önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı olarak bugüne özel bir tiyatro etkinliği düzenlediklerini belirten Nilden Erhürman, tiyatronun sanat dallarının en güzellerinden biri olduğunu ve çocukların da tiyatroyu daha yakından görmelerini sağlamak istediklerini vurguladı.

Nilden Erhürman, tiyatro sayesinde çocukların hem eğlendiklerini hem de bir şeyler öğrendiklerini belirterek, bugün oynayacak oyunun da dostluğa, arkadaşlığa dair mesajlar içerdiğini dile getirdi.

Bu tarz etkinliklerin çocukların hayal dünyalarını genişlettiğine de dikkat çeken Nilden Erhürman, “Çocuklarımızın daha fazla hayal kurmasını istiyoruz.” dedi.

Nilden Erhürman, ayrıca tüm çocukların 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nü de kutladı.

-Örs: “Ülkemiz sanatçılarının ürettikleri ya da sahneledikleri eserleri desteklemek çok kıymetli”

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs de yaptığı açıklamada, ülkede gerçekleştirilen kültür sanat organizasyonlarına destek olmanın Vakıf için çok önemli olduğunu belirterek, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile işbirliğinde böylesi bir etkinliği düzenlemenin kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Örs, her iki oyunun da ülke sanatçılarının ürünleri olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle ülkemiz sanatçılarının ürettikleri ya da sahneledikleri eserleri desteklemek çok kıymetli” dedi.

Oyunlardan birinin Karagöz Hacivat gibi önemli bir geleneksel oyun olduğunu anımsatan Örs, ikinci oyunun ise özel gereksinimli çocuklara yönelik hazırlanan bir oyun olduğunu vurguladı.

Örs, bu tür kültür sanat etkinliklerine katkı koymaya ve düzenlemeye devam edecekleri mesajını da vererek, tüm çocukların 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü’nü kutladı.