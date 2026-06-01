CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 31 Mayıs Pazar günü Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank sponsorluğunda gerçekleşen Bahar Cup Golf Turnuvasında Mike Burgess 38 Puan ile Şampiyon oldu. Saha Handikapının % 90’ı baz alınarak 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada ikinciliği 35 Puan ile Adem Demir alırken, Gülay Garabli de 34 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptanı John Alexander Murray tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 7 Haziran Pazar günü, 3 Club & Putter Turnuvası oynanacak.