Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu, geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Zor Hareketleri Şampiyonası’nı Pazar günü yaptı.
Birçok spor federasyonunun kuruluşunda görev alan Omaç Başat aynı zamanda Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığı da yapmıştı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Sikletlerinde 1. Alanların listesidir
BAYANLAR MÜSABAKA SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Melek Ünver
2. Katagori : 1. Zeynep Kürekçi
3. Katagori : 1. Daria Shymushevska
4. Katagori : 1. İnci Demir
5. Katagori : 1. Arosha Anari
6. Katagori : 1. Melisa Türkmen
7. Katagori: 1. Rabia Tarım
8. Katagori: 1. Gülenay Çağlar
9. Katagori: 1. Ela Yağızsoy
ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy
2. Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar
3. Katagori: 1. Ali Kencebay
4. Katagori: 1. Yaman Doruk Durmaz
5. Katagori: 1. Kerem Kencebay