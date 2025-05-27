Milli yüzücü Doğukan Ulaç, Türkiye Milli Takımı ile birlikte bugün Avrupa Açıksu Yüzme Şampiyonası’nda yarışacak.

Yarış, Hırvatistan’ın Starigrad kentinde düzenlenecek.

Doğukan Ulaç, 28 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde, Hırvatistan saati ile 14.00’te, KKTC saati ile 15.00’te 10 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Milli yüzücü Ulaç, Avrupa Şampiyonası’nda ilk 20’ye girmesi ve Türk sporcular arasında ilk 2 sırada yer alması halinde, 15-20 Temmuz tarihleri arasında Singapur’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.