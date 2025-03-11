Süper Lig ekiplerinden Dumlupınar’ın 3 – 0 kazandığı Larnaka Gençler Birliği maçında Olcay’ın omzu çıkmıştı.

Dumlupınar defansının en istikrarlı ismi ve takım kaptanı Olcay Aykut, maçın henüz 1. dakikasında yere kontrolsüz düşerken, omzundan sakatlandı. Hemen hastaneye kaldırılan Olcay’ın çıkan omzu yerine takıldı.

Tedavisi sonrasında sahaya dönen Olcay, yedek kulübesinde gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düşerken, lig maçında forma giyemeyecek. Olcay, Esentepe ile oynanacak Kıbrıs Kupası maçında ise sahada olacak.