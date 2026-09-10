Perçinci Futbol Akademisi U11 takımı, Kuzey Makedonya’da düzenlenecek 4. Uluslararası Genç Futbol Turnuvası’nda KKTC’yi temsil edecek.

Kıbrıs Türk futbolunun altyapıdaki önemli temsilcilerinden Perçinci Futbol Akademisi, uluslararası arenada önemli bir organizasyona katılmak üzere bugün Kuzey Makedonya’ya gitti.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp yakınlarında bulunan Ilinden Belediyesi’nde 11-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 4. Uluslararası Genç Futbol Turnuvası’nda Perçinci Futbol Akademisi, U11 kategorisinde mücadele edecek.

12 ÜLKEDEN 230 TAKIM KATILIYOR

Çocuk futbolunun gelişimine büyük katkı sağlaması beklenen uluslararası turnuvada 12 ülkeden toplam 230 takım, U8, U9, U10, U11, U12 ve U13 kategorilerinde mücadele edecek.

U11 kategorisinde ise 42 takımın yer alacağı öğrenilirken, Perçinci Futbol Akademisi bu zorlu organizasyonda farklı ülkelerden ekiplerle karşı karşıya gelecek.

KKTC TAKIMI OLARAK TANITILACAK

Turnuvaya katılım noktasında Perçinci Futbol Akademisi açısından dikkat çeken bir diğer detay ise organizasyonun tüm tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında akademinin KKTC takımı olarak yer alması oldu.

Perçinci Futbol Akademisi’nin katılımı da bu şekilde kabul edilirken, genç futbolcular Kuzey Makedonya’da sahaya KKTC temsilcisi olarak çıkacak.

14 FUTBOLCU, 2 ANTRENÖR VE 2 YÖNETİCİ

Perçinci Futbol Akademisi kafilesinde 14 genç futbolcu, 2 antrenör ve 2 yönetici bulunuyor. Bugün Kuzey Makedonya’ya hareket eden kafile, turnuva boyunca hem sportif anlamda önemli deneyimler kazanacak hem de uluslararası futbol ortamında KKTC futbolunu temsil edecek.

Genç oyuncular için farklı futbol kültürlerinden takımlarla karşılaşma fırsatı sunacak organizasyonun, futbolcuların gelişimi açısından da önemli bir tecrübe olması bekleniyor.

BARCELONA OLAYININ ARDINDAN UMUT VEREN KATILIM

Perçinci Futbol Akademisi’nin bu uluslararası organizasyona KKTC adıyla katılması, altyapı futbolu açısından ayrı bir anlam da taşıyor.

Geçtiğimiz dönemde Barcelona’nın KKTC’de gerçekleştirmeyi planladığı kampın engellenmesinin ardından, Kuzey Makedonya’daki bu uluslararası turnuvada bir KKTC akademisinin resmi şekilde yer alması, Kıbrıs Türk futbolunun geleceği adına umut veren bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Özellikle farklı ülkelerden yüzlerce takımın katıldığı böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonda KKTC’nin genç futbolcularının sahada yer alacak olması, çocukların uluslararası deneyim kazanmasının yanı sıra KKTC futbolunun altyapı düzeyinde dış dünyaya açılması açısından da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Perçinci Futbol Akademisi, üç gün boyunca U11 kategorisinde mücadele ederek hem başarılı sonuçlara ulaşmayı hem de genç futbolcularına unutulmaz bir uluslararası futbol deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Perçinci’nin gençleri şimdi Kuzey Makedonya’da KKTC bayrağını sahada dalgalandıracak.