Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Elit Lig'de 2026-2027 Futbol Sezonu fikstürü çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekiminde KTFF Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik ve kulüp temsilcileri yer aldı.

Toplantıda yapılan açıklamada ligin 19-20 Eylül 2026 tarihinde başlayacağı açıklanırken, ligde normal sezonda ilk 4 sırada yer alan takımların 1-4 / 2-3 şeklinde çift maç eliminasyon sistemine göre Şampiyonluk Grubu'nu oluşturacak. Yarı Final maçlarını kazanan takımlar finale yükselerek lig şampiyonluğu için mücadele edecek. Ligde 9 ve 10. sıradaki takımlar Bölgesel Lig'e düşerken, 5-6-7 ve 8.sıradaki takımlar Play-Out mücadelesi verecek. Play-Out Grubu'nda takımlar ligde kazandığı puanlarla Play-Out'a başlayacak. Play-Out Grubu'nda 5'inci sıradaki takım 3 Play-Out maçını, 6'ncı sıradaki takım 2 Play-Out maçını, 7'nci sıradaki takım da 1 Play-Out maçını kendi evinde oynayacak.

Ligde 1.haftanın programı şöyle;

Gönyeli SK - Doğan Türk Birliği

Yenicami AK - DND L. Gençler Birliği SK

Türk Ocağı Limasol SK - Göçmenköy İYSK

Dumlupınar TSK - Çetinkaya TSK

Binatlı YSK - Mağusa Türk Gücü