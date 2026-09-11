Girne’deki katamaran faciasının ardından denizcilik sistemindeki denetim ve liyakat sorunlarını değerlendiren davada bilir kişi raporunu hazırlayan Uzak Yol Kaptanı ve Inspector Ulus Göker, Bakanlar Kurulu’nu sert sözlerle eleştirdi. Facianın üzerinden 12 gün geçmesine rağmen gerekli adımların atılmadığını savunan Göker, “İnsanları öldürdüler. Bu ihmaller zinciri” dedi. Göker, yaklaşık 10 milyon dolar’a mâl olabileceğini söylediği batığı çıkarma planının naaşlara ulaşmak için yapılmadığını savunarak “Ne için çıkarıyoruz?” diye sordu. Şeffaflık çağrısı yaptı.

Nazar Erişkin’in Facebook ve YouTube üzerinden yayınlanan Güne Dair programına konuk olan Ulus Göker, Girne’de yaşanan katamaran faciasının ardından ortaya çıkan denetim ve liyakat sorunları ile idari ve siyasi sorumluluğu değerlendirdi.

Facianın üzerinden 12 gün geçmesine rağmen denizcilik sisteminde esaslı bir değişiklik yapılmadığını savunan Göker, Limanlar Dairesi’ndeki kadrolaşma ve denetim mekanizmalarına dikkat çekti. Göker, “12 günde hiçbir şey yapılmadı” diyerek Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan atamaları eleştirdi. Denizcilikle ilgili görevlerde mesleki eğitim ve tecrübenin göz ardı edildiğini savunan Göker, sorumluluğu doğrudan Bakanlar Kurulu’na yükledi.

Ulus Göker, facianın bir “ihmaller zinciri” sonucunda meydana geldiğini savunarak çok sert ifadeler kullandı: Ellerini sıkacak kadar kendimi rahat hissetmiyorum. Sıkmam ellerini. Çünkü buna layık değiller. İnsanları öldürdüler. Bu ihmaller zinciri.

Göker, Bakanlar Kurulu kararıyla denizcilik alanında gerekli niteliklere sahip olmayan kişilerin görevlendirildiğini ileri sürerek, “Bakanlar Kurulu karar alıyor, liyakatsiz insanların o görevlerde olmasına. Bu bir suçtur” dedi. Denizcilik alanındaki uluslararası kuralların uzun yıllara dayanan tecrübe ve güvenlik standartlarının sonucu olduğunun altını çizen Göker, siyasi kararlarla mesleki yeterlilik kriterlerinin esnetilmesinin yeni facialara yol açabileceği uyarısında bulundu.

12 GÜN SONRA DENETLEME KURULU HÂLÂ ÇALIŞMIYOR

Programda, facianın ardından yapılan görevden almalara karşın idari soruşturma ve yapısal düzenlemeler konusundaki belirsizlik de gündeme geldi. Göker, Limanlar Dairesi bünyesindeki denetleme mekanizmasının hâlâ çalışmadığına işaret ederek deniz taşımacılığının 30 Ağustos öncesinden farklı bir denetim prosedürüyle yürütüldüğünün görülmediğini söyledi. Göker’e göre yapılması gereken ilk iş, mevzuatta zaten yer alan denetim mekanizmalarını hayata geçirmek ve gerekli mesleki niteliklere sahip personeli liyakat esasına göre görevlendirmek.

10 MİLYON DOLAR NE İÇİN HARCANACAK?”

Programın dikkat çeken bir diğer başlığı ise 554 metre derinlikte bulunan katamaranın denizden çıkarılması planı oldu. Göker, geminin kaza öncesindeki sigorta değerinin yaklaşık 1,6 milyon euro olduğunu, bugün çıkarılması halinde hurda değerinin yaklaşık 100 bin dolar seviyesinde kalacağını söyledi. Batığın çıkarılmasının ise yaklaşık 10 milyon dolara mal olabileceğini ifade etti.

Uzak Yol Kaptanı Ulus Göker, operasyonun naaşlara ulaşılması için yapılmasının mümkün olmadığını savunarak, hangi amaçla gerçekleştirileceğinin kamuoyuna açıklanmasını istedi. “Ne için yapıyoruz bunu? Biz özel şirketin sponsoru muyuz ve ona 10 milyon dolar kazandıracağız? Ne için yapıyoruz bunu? Çıkıp şeffaf bir şekilde anlatılması gerekiyor.” Diyen Göker ayrıca bölgede görev yapan araştırma gemilerinin robotik cihazlarla 554 metre derinlikte enkazı inceleyebilecek ve arama yapabilecek teknik kapasiteye sahip olduğunu belirterek, batığın bütünüyle çıkarılmasının gerekçesinin açıklanması gerektiğini söyledi.