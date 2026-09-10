Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Ali Eren Orçan, Emirhan Yılmaz

C. B. Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Ahmet Sönmez, Ünal Kaya, Görkem Büyükaşık, İsmail Tırlık(Dk.69 Vakkas), Mustafa K. Atlar, Mehmet Altın, (Dk.69 Semih), Mustafa Sakallı, Arif Uysal (Dk.69 Sonko), Amara Fofana(Dk.84 Erdem), Issiaka Bamba(Dk.84 Mahmut).

Esentepe: Onur Özbingül, Bünyamin Ayaz, Osman Turgut, Dursun Ali Karal(Dk.46 Salih Karal)Charles Okoyomon (Dk.46 Ali Avcısoyu), Muhammet Emin Işık (Dk.78 Mahmut Can), Mehmet Ada Arıkan(Dk.78 Semih), Paul O. Kolawole, Boubacar D. Diallo, Uğurcan Başayak, Frederic K. Vivien(Dk.84 Ege Can).

Goller: Dk.21, 49 (P) ve 73 Amara Fofana, Dk.63 Issıaka Bamba (C. B. Gençlik Gücü) – Dk.69 Paul O. Kolawole (Esentepe)

AKSA Süper Lig’de 2026-27 sezonu dün akşam oynanan tek maçla başladı

Sezonun açılış maçında son şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü konuk ettiği Esentepe’yi mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Gençlik Gücü maç boyunca üstün oynadığı ve Amara Fofana’nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı karşılaşmayı 4 – 1 kazanarak geçtiğimiz sezonun tersi fırtına gibi girmiş oldu. GG geçtiğimiz sezona beraberlikle başlamıştı.

Süper Lig’in ilk hafta açılış maçında Atatürk Stadı’nda China Bazaar Gençlik Gücü ile Esentepe karşılaşırken maçı Burak Mandıralı yönetti.

Dk.21 GG atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Amara Fofana güzel bir vuruşla Gençlik Gücü’nü 1-0 öne geçirdi.

İlk devrenin geriye kalan dakikalarında iki takımın da çabaları başka gol getirmedi ve ilk devre 1 – 0 GG üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi GG aradığı golü de erken buldu.

Dk. 49 Fofana’nın ortasında Esentepe defansından Bünyamin’in eline çarpınca hakem Burak Mandıralı penaltı noktasını gösterdi. Penaltısı vuruşunu filelerle buluşturan Fofana skoru 2-0 yaptı.

Dk. 63 GG atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen kaleci Onur topa vuramayınca Bamba önünde bulduğu topu rahat bir şekilde ağlara gönderdi ve skoru 3-0 oldu.

Dk. 69 gelişen Esentepe atağında sağ kanattan Frederic’in ortasını filelerle buluşturan Paul skoru 3-1 yaptı.

Dk.73 Fofana bir kez daha sahneye çıktı ve sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya topu filelerle buluşturarak farkı yeniden üçe çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Gençlik Gücü 4 – Esentepe 1 şeklinde tamamlandı.