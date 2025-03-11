Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen KKTC Ferdi Taekwondo Karate Budo Kırış Şampiyonası hafta sonu yapıldı.

Öztürk ve Çetinkaya’nın atı, Güney Kıbrıs’ta yine kazandı Öztürk ve Çetinkaya’nın atı, Güney Kıbrıs’ta yine kazandı

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen Şampiyona’ya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR ÇİRİGİ (YUMRUK) KIRIŞI

1.Betül Aydın

2. Azra Güler Karataş               

3. Duru Cemre Kılıvan

BAYANLAR SUDO (AÇIK EL) KIRIŞI

1.Dua Rezwan Zaman         

2. Merjan Hudeykulliyeva                 

BAYANLAR TOLYOÇAGİ (KROŞE) KIRIŞI

1.Cansu Keskin                   

2. Hira Rahme Çetinkaya         

3. İnci Demir

BAYANLAR YOPÇAGİ (YAN TEKME) KIRIŞI

1.Melek Ünver                    

2. Zeliha Arpacıoğlu

3. Hira Kürekçi

BAYANLAR YOPÇAGİ (YAN TEKME) KIRIŞI

1.Arosha Anari                  

2. Zeynep Kürekçi          

3. Rabia Tarım

ERKEKLER SUDO (AÇIK EL) KIRIŞI

1.Meylis Hudeykulliyeva              

2. Nesin Can Tosun       

3. Vodam Bodaikov

ERKEKLER ÇİRİGİ (YUMRUK) KIRIŞI

1.Kerem Kencebay                           

2. Emir Talha Keklik               

3.  Alp Şengil

ERKEKLER YOPÇAGİ (YAN TEKME) KIRIŞI

1.Ali Kencebay                   

2. Kamil Umut Demir              

3. Şakir Atınç Yağızsoy

ERKEKLER TOLYOÇAGİ (KROŞE) KIRIŞI

1.Mustafa Kemal Çağlar      

2. Ali Arpacıoğlu           

ERKEKLER DUİTÇAGİ (GERİ TEKME) KIRIŞI

1.Arda Yavuzeş                    

2. Aral Özkaram            

3. Çetin Karahan

ERKEKLER ÇİRİGİ (YUMRUK) KIRIŞI

1.Sam Norouzi                      

2. Süleyman Miredov     