Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen KKTC Ferdi Taekwondo Karate Budo Kırış Şampiyonası hafta sonu yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen Şampiyona’ya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR ÇİRİGİ (YUMRUK) KIRIŞI
1.Betül Aydın
2. Azra Güler Karataş
3. Duru Cemre Kılıvan
BAYANLAR SUDO (AÇIK EL) KIRIŞI
1.Dua Rezwan Zaman
2. Merjan Hudeykulliyeva
BAYANLAR TOLYOÇAGİ (KROŞE) KIRIŞI
1.Cansu Keskin
2. Hira Rahme Çetinkaya
3. İnci Demir
BAYANLAR YOPÇAGİ (YAN TEKME) KIRIŞI
1.Melek Ünver
2. Zeliha Arpacıoğlu
3. Hira Kürekçi
BAYANLAR YOPÇAGİ (YAN TEKME) KIRIŞI
1.Arosha Anari
2. Zeynep Kürekçi
3. Rabia Tarım
ERKEKLER SUDO (AÇIK EL) KIRIŞI
1.Meylis Hudeykulliyeva
2. Nesin Can Tosun
3. Vodam Bodaikov
ERKEKLER ÇİRİGİ (YUMRUK) KIRIŞI
1.Kerem Kencebay
2. Emir Talha Keklik
3. Alp Şengil
ERKEKLER YOPÇAGİ (YAN TEKME) KIRIŞI
1.Ali Kencebay
2. Kamil Umut Demir
3. Şakir Atınç Yağızsoy
ERKEKLER TOLYOÇAGİ (KROŞE) KIRIŞI
1.Mustafa Kemal Çağlar
2. Ali Arpacıoğlu
ERKEKLER DUİTÇAGİ (GERİ TEKME) KIRIŞI
1.Arda Yavuzeş
2. Aral Özkaram
3. Çetin Karahan
ERKEKLER ÇİRİGİ (YUMRUK) KIRIŞI
1.Sam Norouzi
2. Süleyman Miredov