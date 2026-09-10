Yeni sezonda BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Hamitköy yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk hedefiyle sürdürüyor.
Esat Erdoğmuş Stadında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hamitköy antrenmanlarını antrenör Mehmet Kanat, yardımcı antrenör Hasan Akar ve kaleci antrenörü Mehmet Kanat yönetiminde gerçekleştiriyor.
Hamitköy’ün yeni transferleri Mehmet Barak, Halil Uçar, İrfan Boşnak, Muhsin Dallı, Mustafa Yaşinses, Elmaz Eryaman, Ahmet Sakallı, Ardahan Orbay, Eralp Sunusioğlu, Salih Sönmez, Eşref Mutal ve Umut Göktaş, antrenmanlardaki hırslarıyla dikkat çekerlerken, kırmızı siyahlıların şampiyonluk hedefine katkı koymayı hedefleyecekler.