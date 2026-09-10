Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, altyapı yapılanmasında önemli bir görev üstlenen Salih Sakallı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Spor Akademisi Koordinatörü olarak görev yapan Sakallı’ya, yıllardır altyapıda verdiği emekler nedeniyle teşekkür edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yıllardır altyapımızda görevde bulunan Salih Sakallı hocamıza verdiği emek nedeniyle teşekkürlerimizi sunarız. Salih Sakallı hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”

Küçük Kaymaklı yönetimi, altyapıyla ilgili yeni görevlendirmenin ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Kulüp, karşılıklı alınan ayrılık kararının her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.