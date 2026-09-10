Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu dün akşam başlayan olan 2026-2027 Futbol Sezonu öncesi mesaj yayınladı.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Değerli futbol camiamız,

2026-2027 Futbol Sezonu’na dün itibarıyla hep birlikte merhaba diyoruz. Her yeni sezon, futbolumuz adına yeni bir heyecan, yeni hedefler ve yeni umutlar demektir. Öncelikle yeni sezonun tüm kulüplerimize, başkanlarımıza, yöneticilerimize, futbolcularımıza, teknik direktör ve antrenörlerimize, hakemlerimize, kulüp çalışanlarımıza, spor yazarlarımıza, federasyonumuzun kurullarına ve tüm futbolseverlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu sezon futbolumuz açısından bazı önemli yenilikleri de beraberinde getiriyor. Özellikle yıllardır kulüplerimizden, futbolseverlerimizden ve spor yazarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, ilk kez şampiyonluk grubu uygulamasını hayata geçiriyoruz. Uzun zamandır tartışılan ve farklı görüşlerin ortaya konulduğu bu sistemi, ülke futbolumuz açısından bir deneyim ve yeni bir başlangıç olarak bu sezon uygulamak istedik.

Elbette yeni olan her sistem beraberinde farklı değerlendirmeleri de getirecektir. Sezon içerisinde gergin, zorlu ve büyük mücadelelere sahne olacak karşılaşmalar yaşanacağına inanıyorum. Ancak sonuç ne olursa olsun, önemli olan bu mücadelelerin futbolun güzellikleri içerisinde kalmasıdır. Bu nedenle özellikle kulüplerimizden, futbolcularımızdan, teknik ekiplerimizden ve taraftarlarımızdan hakemlerimize karşı sağduyulu ve anlayışlı olmalarını, rakip takımlara, rakip futbolculara ve birbirlerine her koşulda saygı göstermelerini istiyorum.

Yeni sezonda uygulanacak değişen oyun kuralları konusunda da tüm kulüplerimizin, futbolcularımızın, teknik adamlarımızın ve futbolseverlerimizin dikkatli olmasını önemle hatırlatmak istiyorum. Kurallar futbolun bir parçasıdır ve hepimizin bu kurallara uyum sağlaması, oyunun daha sağlıklı ve adil şekilde oynanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım ki futbolun doğasında kazanmak da kaybetmek de vardır. Kimin şampiyon olacağından daha önemli olan, sezon sonunda hep birlikte güzel, kaliteli, keyifli ve fair-play ruhunun hâkim olduğu bir lig oynadığımızı söyleyebilmektir.

Öte yandan kulüplerimizin ekonomik açıdan ayakta kalabilmeleri ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaları, ülke futbolumuzun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle tüm kulüplerimize, sezon boyunca harcamalarını ve bütçelerini kontrol altında tutmaları, kendi ekonomik gerçekleri doğrultusunda hareket etmeleri çağrısında bulunmak istiyorum. Bugünü kurtarmak adına atılacak yanlış adımların, yarın kulüplerimizi daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakabileceğini hepimizin göz önünde bulundurması gerekir.

Önümüzdeki sezon itibarıyla 2. Lig’in kurulacak olması, bu sezonu da ayrı bir anlamlı hale getiriyor. Hem AKSA Süper Lig’de hem de AKSA 1. Lig’de bu yıl daha fazla takımın ligde kalma mücadelesi vereceği, dolayısıyla rekabetin daha da üst seviyeye çıkacağı bir sezon bizleri bekliyor. Bu nedenle tüm futbol camiasından beklentimiz; kazanma hırsımızı, rekabetimizi ve mücadelemizi korurken, bunların hiçbir zaman saygının ve iyi niyetin önüne geçmemesidir. Hepimizin ortak bir amacı vardır, o da Kıbrıs Türk futbolunu daha ileriye taşımak. Bunu da ancak birbirimize karşı değil, birbirimizle birlikte mücadele ederek başarabiliriz.

Yeni sezon boyunca sahada rekabetin, futbolun her alanında dostluğun ve kardeşliğin hâkim olmasını diliyorum. Bu vesileyle 2026-2027 Futbol Sezonu’nun tüm kulüplerimize ve futbol camiamıza hayırlı olmasını; sakatlıkların yaşanmadığı, hakem kararlarının tartışmaların değil futbolun konuşulduğu, centilmenliğin ve fair-play ruhunun ön planda olduğu, güzel, keyifli, heyecanlı ve başarılı bir sezon olmasını temenni ediyorum.