KKTC Okçuluk Federasyonu ve Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü sponsorluğunda 51'inci yıl 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Okçuluk Yarışması, 20 Temmuz’da Güzelyurt Baf Ülkü Yurdu spor tesislerinde gerçekleşti.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
U-13 A Kız
1. Sevi Tunaboylu (KODOSD)
U-13 A Erkek
1. Paşa Gezginci (BAF)
2. Süleyman Babayit (KANTARA)
U-13 B Olimpik Kız
1. Sevgi Albayrak (KODOSD)
2. Termis Güneyli (KANTARA)
3. melek Osum (KANTARA)
U-13 B Olimpik Erkek
1. Rüzgar Rüstemoğlu (BAF)
2. Güney Albayrak (KODOSD)
3. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)
U-15 Olimpik Kız
1. Irmak Sekmen (BAF)
U-15 Olimpik Erkek
1. Mayıs Acar (KODOSD)
2. Rüzgar Demirci (KODOSD)
3. Ürün Çıralı (KODOSD)
U-15 Makaralı Erkek
1. Berkay Talaş (BAF)
U-18 Olimpik Kız
1. Ayça Numan (BAF)
2. Sahra Havutçu (KANTARA)
3. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)
U-18 Olimpik Erkek
1. Azat Yalçın(KODOSD)
2. Asrın Harmancıklı (EŞE)
3. Bulut Rüstemoğlu (BAF)
U-18 Makaralı Kız
1. AleynaBakkal (EŞE)
2. Eliz Hannas (LEFKE)
3. Zeynur Düzenli (BAF)
U-18 Makaralı Erkek
1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)
U-21 Olimpik Kız
1. Tuana Hannas (LEFKE)
2. Hayat Dönmez (MGA)
U-21 Olimpik Erkek
1. Mustafa Soygazi (BAF)
2. Okay Maşera (BAF)
3. Mehmethan Bakkal (EŞE)
U-21 Makaralı Erkek
1. Ekrem Başar (BAF)
Büyük Olimpik Kadın
1. Pervin Çerkez (KODOSD)
2. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)
3. Gülhanım Çakal (ASB)
Büyük Olimpik Erkek
1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)
2. Muammer Bulancak (BAF)
3. Berke Özkan (KODOSD)
Büyük Makaralı Kadın
1. Uysal Oldaç (FERDİ)
2. Güzin Bakkal (EŞE)
Büyük Makaralı Erkek
1. Uğur Hannas (LEFKE)
2. Mustafa Bakkal (EŞE)