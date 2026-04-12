KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 1. Açık Alan U-18, U-21 ve Büyükler Yarışmaları 12 Nisan Pazar günü KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
U -18 OLİMPİK KADIN
1. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)
2. Hatice Kübra Altınbaş (EŞE)
3. Gül Özkol (KODOSD)
U -18 OLİMPİK ERKEK
1. Eren Arslan (MGA)
2. Azat Yalçın (KODOSD)
3. Asrın Harmancıklı (EŞE)
U -18 MAKARALI KADIN
1. Eliz Hannas (BAF)
2. Aleyna Bakkal (EŞE)
U -21 OLİMPİK KADIN
1. Sahra Havutçu (KANTARA)
2. Suay Kil (MGA)
3. Begüm Altundağ (EŞE)
U -21 OLİMPİK ERKEK
1. Mustafa Soygazi(BAF)
2. Okay Maşera (BAF)
3. Mehmethan Bakkal (EŞE)
U -21 MAKARALI KADIN
1. Zeynur Düzenli (BAF)
BÜYÜK OLİMPİK KADIN
1. Pervin Çerkez (KODOSD)
2. Gülay Araz (BAF)
3. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)
BÜYÜK OLİMPİK ERKEK
1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)
2. Erdem Yükselenler (KODOSD)
3. Borahan Yanardağ (KANTARA)
BÜYÜK MAKARALI ERKEK
1. Uğur Hannas (FERDİ)
2. Eray Merttürk (MGA)
3. Mustafa Bakkal (EŞE)