Necati KÜLAHLILAR

Okçuluk Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu önceki gün gerçekleştirildi ve Federasyon Başkanlığı’na tek aday olan Serkan Taydaş, üyelerin oylarını oybirliği ile alarak yeniden başkan seçildi.

Kulüplerin talebi üzerine toplanan Olağanüstü Genel Kurulda divan başkanlığına Serhat Deniz, sekreterliklerine de Berke Özkan ve Mehmet İyiyürek seçilirken, genel kurulda tek aday olan Serkan Taydaş, 9 kulübün katıldığı kurulda tüm kulüplerin onayını aldı.

Okçuluk Federasyonu’nun yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle oldu:

Serkan Taydaş (Başkan), Uysal Oldaç (As Başkan), Suna Asşehitoğlu (Sayman), Gizem Tanrıkul (Faal Üye), Mithat Arsu (Faal Üye), Bülent Oran ( Faal Üye), Mehmet İyiyürek (Faal Üye), Tekin Söylemez (Faal Üye), Sami Çavuş (Faal Üye), Uğur Avşar (Faal Üye).