Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullu Küçükler Hentbol Şampiyonası tamamlandı. Dikmen İlkokulu kızlarda ve erkeklerde çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

Organizasyonun yarı final ve final maçları CIU Arena’da gerçekleştirildi.

Kızlar finalinde rakibi Atatürk İlkokulu’nu 13-2 yenen Dikmen İlkokulu ayrıca çekişmeli geçen erkekler finalinde Polatpaşa İlkokulu’nu 8-7 yenerek çifte şampiyon oldu.

Kızlar yarı final sonuçları

Dikmen İlkokulu – 9 Eylül İlkokulu: 20-1

Atatürk İlkokulu – Mustafa Çağatay İlkokulu: 8-3

Erkekler yarı final sonuçları

Polatpaşa İlkokulu – Necati Taşkın İlkokulu: 7-1

Dikmen İlkokulu – Haspolat İlkokulu: 12-7

Kızlar üçüncülük

9 Eylül İlkokulu – Mustafa Çağatay İlkokulu: 2-3

Erkekler üçüncülük

Haspolat İlkokulu – Necati Taşkın İlkokulu: 8-5

Kızlar final

GG ve UKÜ rahat kazandı GG ve UKÜ rahat kazandı

Atatürk İlkokulu – Dikmen İlkokulu: 2-13

Erkekler final

Dikmen İlkokulu – Polatpaşa İlkokulu: 8-7