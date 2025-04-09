Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullu Küçükler Hentbol Şampiyonası tamamlandı. Dikmen İlkokulu kızlarda ve erkeklerde çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.
Organizasyonun yarı final ve final maçları CIU Arena’da gerçekleştirildi.
Kızlar finalinde rakibi Atatürk İlkokulu’nu 13-2 yenen Dikmen İlkokulu ayrıca çekişmeli geçen erkekler finalinde Polatpaşa İlkokulu’nu 8-7 yenerek çifte şampiyon oldu.
Kızlar yarı final sonuçları
Dikmen İlkokulu – 9 Eylül İlkokulu: 20-1
Atatürk İlkokulu – Mustafa Çağatay İlkokulu: 8-3
Erkekler yarı final sonuçları
Polatpaşa İlkokulu – Necati Taşkın İlkokulu: 7-1
Dikmen İlkokulu – Haspolat İlkokulu: 12-7
Kızlar üçüncülük
9 Eylül İlkokulu – Mustafa Çağatay İlkokulu: 2-3
Erkekler üçüncülük
Haspolat İlkokulu – Necati Taşkın İlkokulu: 8-5
Kızlar final
Atatürk İlkokulu – Dikmen İlkokulu: 2-13
Erkekler final
Dikmen İlkokulu – Polatpaşa İlkokulu: 8-7