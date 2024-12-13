Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle evlerinde ısınmak için vatandaşların gerek elektrikli soba, gerek gazlı soba gerekse odun sobası kullandıkları bildirilirken, bazı evlerde ise şöminelerin yakıldığı kaydedilmekte.

Artan soğuk havalarla birlikte odun sobası veyahut şöminesini kullanan ailelerin akşamın ilk saatleri olan saat 17.00’den itibaren odun sobalarını veyahut şöminelerini yaktıkları bildirilirken, bu soba veyahut şöminelerden çıkan dumanın çevreye hava kirliliği yarattığı ifade ediliyor.

Bu arada bazı kişilerin kullandıkları odunları kendileri temin ederken bazı kişilerin ise odun tüccarlarından satın aldıkları bildiriliyor.