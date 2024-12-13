Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin verimli çalışan belediyelerinden olan Geçitkale Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Temizlik Bölümü’ne bağlı çöp toplama ekibi geçtiğimiz günlerde önemli bir kazayı hafif yaralanmayla atlatmış.

Bize ulaşan haberlere göre, geçtiğimiz salı günü Geçitkale Serdarlı Belediyesi’ne bağlı çöp toplama ekibi Kurudere Paşakent sitesinde çöplerin topladığı esnada bir çöp bidonu içerisine yanıcı maddeler atılmasından dolayı patlayan tüpler çöp kamyonunun ateşlenmesine ve personelinde yaralanmasına sebep olduğu bildirildi.

Belediye çalışanlarının olayı küçük yaralanmalarla atlatmasının büyük şans olduğu belirtilirken, yanıcı patlayıcı tarzı tüplerin çöp kutularına atılmasına anlam verilemedi.

Bu konuda Belediye’den bölge halkına uyarı yapılarak çöp kovalarına yanıcı ve tehlike yaratabilecek maddeleri atmaması rica edilerek ve çöp aracının sadece evsel atıkları almakla sorumlu olduğu konusuna dikkat çektiği bildirildi.