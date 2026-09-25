Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa sakini bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün yürüyüş yaptığı sırada karşılaştığı fotoğrafı gönderdiği fotoğraflardaki beton dubalarla ilgili görüşlerini dile getirerek sorularına cevap aradı.

Gazimağusa sakini vatandaşımız, ana cadde üzerinde geçtiğimiz gün yürüyüş yaptığı sırada karşılaştığı bir müstakil ev ile işyerinin önündeki dubaların bu şekilde konulmasının tehlikeli olduğunu ifade ederek bu beton dubaların geceleyin birilerinin kaza yapmasına veyahut yürüyüş yapanların takılıp düşmesine sebep olabileceğini ifade etti.

“Herkes ana cadde üzerinde kaldırımların üzerine duba yerleştirebilir mi? Bunun iznini kim veriyor?” diye sorgulayan vatandaşımız zaten insanların kaldırımlarda yürümekte zorlandığını bu şekilde kaldırımların işgal edilmesinin çok yanlış olduğunu sözlerine ekledi.