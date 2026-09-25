Sn. Ünal Üstel, siz ne kadar da Rum Yönetimi başkanı Hristodulis’e ‘iki yüzlüsünüz’ deseniz de bunu dünya anlamadıkça hiçbir anlamı yok. Bu nedenle onun iki yüzlülüğünü dünyanın görmesini sağlamak gerek..

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkede devlet okullarında eğitim ücretsiz diye biliyorduk. Ancak velilerden gelen şikayetlere göre birçok devlet okulunda Matematik ve Bilgisayar kitapları parayla satılıyormuş…

Sn. Hasan Taçoy, Türkiye’den ülkemize döşenecek olan doğalgaz boru hattının bugün yaşanan sorunların ortadan kalkması için atılmış en büyük adım olduğunu söylediniz. Bunu enerji bakımından mı jeopolitik açıdan mı değerlendirmek gerek?

Sn. Olgun Amcaoğlu, yaşanacak seçimler sonrasında partinizde yapılacak ilk kurultayda başkan adayı olacağınız ile ilgili söylentiler siyasi kulislerde konuşuluyor. Acaba düşünüyor musunuz?

Sn. Zeki Çeler, Toplumcu Demokrasi Partisi olarak yaklaşan seçimlerde aday belirleme süreci nasıl gidiyor? Herhalde sürpriz isimlerle seçmenin karşısına çıkacaksınız. Bol şanslar…

Sn. Ali Adalıer, Polis Genel Müdürlüğü olarak 200 yeni polis eri alımı için münhal açılmış. Anlaşılan polis teşkilatında emeklilik başvuruları hızlandı. Ancak yeni polislerle teşkilatın daha güçlü olacağı kesin…