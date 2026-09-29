Sn. Tufan Erhürman, dün yaptığınız basın toplantısında söylediklerinize bakılacak olursa, Hristodulidis ile bu iş olmayacak gibi. Zira sürekli işi yokuşa sürüyor…

Sn. Ünal Üstel, Sosyal Sigorta emeklilerine Kasım ayında 40 bin TL ikramiye verilecek olması emeklileri oldukça mutlu etti. Ancak çalışan sigortalılar bu duruma tepkili. Zira bu verilecek ikramiye onlardan kesilen ve sigortalara verilen paraymış…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakan Üstel’in açıklamış olduğu sosyal sigorta emeklilerine verilecek olan ikramiyenin Sosyal Sigortalara getireceği külfet ne kadar olacak? Herhalde bir 50 bin sigorta emeklisi var diye düşünüyoruz…

Sn. Fikri Ataoğlu, hükümet ortağınız seçimler yaklaşırken önemli açılımlarla seçmeni etkilemeye başladı. Bu konuda sizden bir ses çıkmadığına göre onay veriyorsunuz demek…

Sn. Ali Adalıer, Lefke’de geçtiğimiz gün oynanan Lefke-Akdoğan futbol maçı sırasında tribünlerde bulunan bazı seyircilerin elinden boruların polis tarafından alınması olayı oldukça ilginç bir durum. Keşke bu olay yaşanmasaydı…

Sn. Hasan Sertoğlu, futbol liglerinde 3. Hafta daha tamamlanmadan takımların hakem isyanları başlamış. Bu konuda yine sert bir çıkış yapmanız gerekecek diye düşünüyoruz…