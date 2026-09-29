GYÖ hayata geçirilemiyormuş. Neden geçirilsin ki? Kim ister geçirilsin? 3-5 kişi?

Nerede örgütler? Nerede sendikalar dernekler? Nerede federalist partiler? Toplumsal muhalefet nerede?

Neden yeni bir barikat açılsın? Türkiye (Ankara) neden onay versin? Kıbrıs Cumhuriyeti (Kıbrıslı Rum liderliği) neden onay versin? AB ABD neden kabul etsin?

Toplumsal muhalefetin böyle bir isteği mi var? Toplumsal muhalefet mi var?

Unuttunuz galiba 23 Nisan 2003'te hangi koşullarda barikatların açıldığını?

Olası açılacak yeni geçiş noktaları 20 yıllık listelerdir. Şu anda bunun peşinden koşan kim var?

Bu mücadeleyi veren örgütlerin isimlerini yazın da ben da bileyim...

New York'a selam,

Kermiya barikatında sürünmeye devam...

(Besim Baysal)

YUNAN ENTRİKASI :

Bitter Lemons kitabından alınan bir BULGAR deyişi. Türk değil.

Allah hasletleri Milletlere dağıttı. Tören sona eriyor. Biri kan ter içinde koşarak gelir. Yunanlı:

- Bana ne verdin Allahım.

- Hepsini dağıttım ,niye geç geldin.

- Bana birşey bırakmaman bir Entrikadır.

- İyi ki hatırlattın ENTRİKAM da seninle olsun.

SON ENTRİKA ;

BM Genel Sekreteri buradayken Taraflar 7 GÜVEN ARTIRICI. ÖNLEM üzerinde anlaştılar.

İki lider burda yaptıkları görüşmelerde bu Önlemler üzerinde ilerleme yapamadılar.

Bilakis HRİSTODOLİDİSİN , güveni dahada bozan ÖNLEMLERİNİ tartıştılar. Son 13 madde.

Ve New York a gittiler.

BM Genel Sekreteri sordu:

7 maddede anlaşma varsa toplanalım, yoksa ne 3+1 nede 5+1 var.

Tufan Hoca birkaç maddede ilerleme olsa toplanacaktı. YOK.

Rum tarafı bir yazı ile, New York daki temsilcilere bizimle görüşmemeleri talebinde bulundu. Bu diplomatik teammüllere aykırı.

Ve entrika başladı. Hristodolidis 19 madde uydurdu, görüşmelerde bulunan hanımla, Tufan Hoca ya gönderdi, görüşme istedi.

Hristodolidis bilirdi BM Genel Sekreteri bu 19 maddelik görüşmeyi yapmaycak. Çünkü esas 7 madde aynen durur.

Tufan Hoca da baştan beri prensibi :

Sonuç alıcı olmayacaksa görüşmem.

Şimdi Ali Cengiz oyunu, entrikanın dik alası, hokus pokus :

Tufan Hoca görüşmeden kaçtı !!!

Pes doğrusu.

Takke düştü kel göründü.

Zaten 60 yıldır aynı oyunlar oynanır.

Ancak ne yazıktır ki bizde bunu göremiyen AŞIRI MİYOPLAR var.

NOT : Ben Tufan Hocanın Avukatı değilim, Buna ihtiyacı da yok.

Süreci takip ettim ve gerçekleri yazmamda vatandaşlık görevimdir.

Artık bu oyunlara son verdirin. Uzadıkca Rum tarafı şımarıyor.

(Yücel Dolmacı)

Şimdi bir kısım arkadaşlar acilen Erhürmanı eleştirme yarışına girişecek. Yahu karşısındaki adam ciddi bir ırkçı, ona tek kelime etmeden her konuda kendi başkanını mı eleştirirsin? Sanırsın Hristodulidis acilen Kıbrıs sorununu çözmeye çalışır da Erhürman engel olur.

(Sertaç Eralp)