Ayaklı Gazete’ye ülkemizin en doğusundan ulaşan bir çevreci vatandaşımız, gün geçtikçe pis bir toplum olmaya başladığımızı iddia ederek bize gönderdiği bazı fotoğraflarla isyanını paylaştı.

Kendisinin sık sık Karpaz Burnu bölgesine giderek bu bölgede balık avladığını anlatan çevreci vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde gittikleri Dipkarpaz Apostolos Andreas Burnu yakınlarındaki tekne indirme yerindeki fotoğraftaki çöpleri görünce adeta şok olduklarını dile getirdi.

Balık avı sonunda burada arkadaşıyla birlikte çöpleri toplamaya karar verdiklerini belirten vatandaşımız “Buradaki çöpleri toplamaya torbalarımız yetmedi.. Vicdansızlar.. Aldığınız nefes haramdır size…” diyerek çöpleri bırakanları adeta lanetledi.

Çevremize toplum olarak önem vermediğimizi dile getiren vatandaşımız “Çevremizin kirliliği, yok olmaya toplum olarak verdiğimiz iznin görsel halidir… Sevmiyoruz ülkemizi.. Ve yok olmaya bir itirazımız yoktur... Biz temizliyoruz, bizim itirazımız vardır...”