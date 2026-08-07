ODTÜ Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, 14 sporcu ve 4 eğitmen kadrosuyla adamıza gelerek 6-7-8 Ağustos tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu bünyesinde sporcularımızla birlikte verimli bir kamp süreci gerçekleştiriyor.

Kamp boyunca gerçekleştirilen ortak antrenmanlar, bilgi ve deneyim paylaşımları sayesinde sporcularımızın gelişimine katkı sağlanırken, masa tenisi adına güzel dostluklar ve yeni kazanımlar da ortaya çıkıyor.

“Birlikte çalışıyor, birlikte öğreniyor, masa tenisinin geleceğini birlikte büyütüyoruz” sloganıyla yapılan kamp için açıklama yapan Federasyon başkanı Mustafa Bekiroğluları “ODTÜ Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı’na ve değerli eğitmenlerimize adamıza hoş geldiniz diyor, kamp sürecinin tüm sporcularımız için başarılı ve keyifli geçmesini diliyoruz” dedi.