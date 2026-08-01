Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Masa Tenisi Kulübü, geleceğe yönelik yapılanmasını sürdürerek iki genç sporcuyu daha bünyesine kattı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamayla Arda ve Hüseyin’in LAÜ Masa Tenisi Kulübü ailesine katıldığı duyurulurken, genç sporculara yeni dönemlerinde başarı dilekleri iletildi.

LAÜ yönetimi, genç yeteneklerin gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Arda ve Hüseyin’in kulüp çatısı altında kendilerini en iyi şekilde geliştireceklerine ve katılacakları turnuvalarda önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını belirtti.

Yeni transferlerle altyapısını güçlendirmeye devam eden Lefke Avrupa Üniversitesi, masa tenisinde geleceğin başarılı sporcularını yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor