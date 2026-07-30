Kuzey Kıbrıs'ın başarılı tenisçisi Aren Baybars, Türkiye Milli Takımı ile birlikte 2026 Tennis Europe Summer Cups by Dunlop Boys 18 & Under Zone D elemelerini başarıyla tamamlayarak Avrupa finallerine yükseldi.

Ankara'da düzenlenen organizasyonda ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye, dün oynanan kritik karşılaşmada ise Bulgaristan'ı 2-1 yenerek adını finallere yazdırdı.

Milli takımın ikinci raketi olarak korta çıkan Aren Baybars, rakibini 6-1 ve 6-2'lik net setlerle mağlup ederek Türkiye'ye ikinci puanı kazandırdı. Türkiye ilk iki tekler maçını da kazandığı için çiftler karşılaşmasının oynanmasına gerek kalmadı.

Bu sonuçla Türkiye Milli Takımı, Avrupa'nın en iyi takımlarının mücadele edeceği Tennis Europe Summer Cups Finalleri'ne katılma hakkı elde etti. Ay-yıldızlı ekip, gelecek hafta Fransa'da düzenlenecek finallerde Avrupa'nın en güçlü ülkelerine karşı mücadele edecek.

Kuzey Kıbrıs tenisini uluslararası arenada başarıyla temsil eden Aren Baybars, turnuva boyunca sergilediği etkileyici performansla dikkat çekmeye devam ederken, elde edilen bu önemli başarı hem Türk tenisi hem de Kuzey Kıbrıs tenisi adına büyük gurur yaşattı.